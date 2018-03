Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque em cadeia com três viaturas na Segunda Circular deixa mulher ferida

Sinistro ocorreu no sentido Norte-Sul em Lisboa.

23:00

Um choque em cadeia que envolveu três viaturas provocou ferimentos ligeiros a uma mulher, na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Norte-Sul, de acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa.



Ao que o CM pôde apurar o alerta foi dado às 22h10 desta quinta-feira. No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, do INEM e da PSP.