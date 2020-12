Oito portugueses ficaram feridos - dois deles, crianças de 7 e 13 anos, em estado muito grave - num choque em cadeia envolvendo quatro carros, em Mesnil-Simon, entre Paris e Caen, em França.





De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu na tarde de dia 23, ferindo um total de onze pessoas. Além das duas crianças levadas de helicóptero para o hospital, ficaram ainda feridos quatro homens de 15, 21, 36 e 44 anos, duas raparigas de 11 e 16, e três mulheres de 37, 40 e 46 anos. As autoridades investigam as causas.