Por Aureliana Gomes | 15:13

Três pessoas ficaram feridas, ao início da tarde, numa colisão entre três carros, na A44, em Vilar do Paraíso, no sentido Sul/Norte.



Segundo fonte do CDOS do Porto, três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local pelos Bombeiros de Valadares.



O alerta foi dado cerca das 14h00. No local, estiveram os Bombeiros de Valadares, com 11 homens e quatro viaturas.



Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Nova de Gaia.