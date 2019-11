Choque em cadeia faz um ferido na Segunda Circular em Lisboa

Uma pessoa ficou ferida este sábado à noite na sequência de um choque em cadeia que envolveu quatro viaturas na Avenida General Norton de Matos (Segunda Circular), em Lisboa.Fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa disse aoque a vítima ficou com ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria.O alerta foi dado às 20h30.O acidente provocou alguns congestionamentos no trânsito.