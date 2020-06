Choque em cadeia no IP1 faz dois feridos em Valença

Uma violenta colisão entre três carros, no IP1, em Valença, no sentido Norte/Sul, fez dois feridos, um deles grave. A colisão ocorreu antes da saída de S. Pedro da Torre, às 14h30 e condicionou a circulação a uma faixa de rodagem.As circunstâncias do choque estão ainda por apurar, mas a GNR de Valença está no local.Os bombeiros de Valença transportaram uma vítima para o Hospital de Viana do Castelo, já o outro ferido foi levado pela ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valença, para a mesma unidade hospitalar.No local estiveram12 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por seis veículos