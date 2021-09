Um choque em cadeia provocou três feridos, esta noite, na A29, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20h32. No local estiveram 23 operacionais dos Sapadores de Gaia e Bombeiros de Valadares, além da GNR, que investiga as causas do acidente aparatoso.