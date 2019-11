Choque em França assusta onze portugueses em autocarro

Onze portugueses apanharam este sábado um grande susto quando o autocarro em que seguiam colidiu violentamente com um automóvel no Leste de França, próximo da fronteira com a Suíça.O acidente ocorreu ao início da tarde, na zona de Pont des Chèvres, em Chambéry. Apesar do aparato, só o condutor do automóvel e o motorista do autocarro ficaram feridos.Os onze portugueses tiveram de ser acompanhados pela polícia até a uma estação de serviço situada próximo do local do acidente, onde apanharam um novo autocarro.