Choque em muro mata comerciante em Alvaiázere

Um despiste, seguido de colisão contra um muro, em Casais de D. Maria, no concelho de Alvaiázere, provocou a morte a uma mulher de 69 anos, pelas 11h00 desta quinta-feira. A viatura em que seguia a vítima capotou lateralmente e ficou tombada na estrada.Carolina Rodrigues residia na aldeia vizinha de Amarelos. Negociava em animais e estaria a voltar para casa quando o acidente aconteceu. A viatura em que seguia, um ligeiro de mercadorias, ficou tombada no sentido sul-norte da EN110 - contrário ao que a mulher seguia - após embater contra e danificar o muro de uma habitação na berma da estrada. O local é palco frequente de acidentes: o muro mostra marcas de colisões anteriores.Assim que as autoridades chegaram ao local, o trânsito passou a fazer-se de forma alternada - a estrada apenas dispõe de uma via para cada sentido. Quando foi necessário remover os destroços, o trânsito foi interrompido durante quase uma hora.A equipa médica do INEM do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e a ambulância de Avelar ainda se deslocaram ao local, mas apenas declararam o óbito.Pouco antes das 14h00, o corpo foi retirado por uma ambulância da Cruz Vermelha. Foi depois encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Tomar, onde será alvo de autópsia. A viatura acidentada foi removida de seguida e o trânsito voltou a circular com normalidade. Uma equipa da GNR investiga as causas do acidente.