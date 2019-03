Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque em parque de estacionamento de escola faz um ferido grave

Acidente ocorreu pelas 08h35 junto à Escola de Talaíde, no concelho de Oeiras.

Por M.C. | 08:53

Um homem sofreu esta segunda-feira ferimentos graves, em sequência da colisão de dois automóveis ocorrida no parque de estacionamento da Escola de Talaíde, no concelho de Oeiras.



O acidente ocorreu pelas 08h35, quando os condutores dos dois veículos chegavam ao estabelecimento de ensino.



Foram chamados os Bombeiros de Barcarena e a PSP, com nove operacionais e três viaturas.



O ferido foi estabilizado e transportado para o Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa.