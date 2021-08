Choque em reta do Bombarral mata motociclista

Um choque envolvendo três veículos, numa reta, matou esta terça-feira um motociclista de 48 anos, no Bombarral."Não é uma zona onde haja histórico de acidentes, mas eles acontecem e pode ter havido alguma manobra que não tenha sido adequada. Só que não podemos garantir o que aconteceu", afirmou aoPedro Lourenço, comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, perplexo com a colisão mortal naquele local.O acidente verificou-se na EN361, em Vale Covo, às 08h45, e envolveu dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, e uma mota. O condutor da mota, Carlos Louzeiro Simões, não resistiu aos ferimentos. "Encontrámos a vítima em paragem cardiorrespiratória e fizemos manobras de reanimação até à chegada da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha, que acabou por confirmar o óbito no local", relatou Pedro Lourenço.Foi ainda assistida outra vítima com ferimentos leves, que seguia no ligeiro de passageiros, não tendo sido transportada ao hospital por recusa da mesma.No local estiveram duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento e dez elementos da corporação de Bombeiros do Bombarral, tendo sido uma viatura da corporação de Óbidos a efetuar o transporte do cadáver para o Gabinete Médico-Legal em Torres Vedras, para ser autopsiado. O trânsito esteve cortado três horas para as operações de socorro, tendo a GNR realizado perícias para apurar as causas do acidente.