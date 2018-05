Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre dois carros faz seis feridos em São João da Madeira

Quatro adolescentes seguiam em viatura que chocou com outro ligeiro e bateu em muro de casa.

15:18

A colisão entre dois veículos ligeiros fez, na tarde desta quarta-feira, seis feridos em São João da Madeira.



O acidente aconteceu cerca das 13h40 na Rua D. Afonso Henriques, quando os caros chocaram num cruzamento. Um dos veículos foi projetado contra um muro de uma casa.



Num dos carros seguiam quatro jovens, três raparigas e um rapaz com idades entre os 15 e o 18 anos. Na outra viatura seguai um homem e um acompanhante.



Os bombeiros tiveram de intervir para desencarcerar as vítimas.



Cinco dos feridos, que não terão lesões graves, foram levados para os hospitais da Feira e de São João, no Porto.