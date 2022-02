Choque entre quatro carros obriga ao corte da A29, no sentido Sul-Norte, em Gaia. Circulação já foi restabelecida

Um choque em cadeia, que envolveu quatro viaturas, este final de tarde de sexta-feira, na A29, em Gaia, provocou o corte no trânsito no sentido sul/norte.Ao que tudo indica, o acidente ocorreu quando o autocarro do FC Porto entrou na via rápida, pelo acesso de S. Félix de Marinha, em direção ao estádio do Dragão onde, às 20h15, disputa o clássico com o Sporting.

A circulação na A29 foi restabelecida cerca de uma hora após o acidente.

O alerta foi dado, cerca das 18h30, para um acidente rodoviário, entre os nós de Espinho e S. Félix da Marinha.Não há registo de feridos. A GNR está no local.