Choque entre tratores faz um ferido grave em Santarém

A colisão entre dois tratores agrícolas na Quinta do Mouchão do Inglês, em Alpiarça, deixou um trabalhador ferido com gravidade, pelas 13h00 desta segunda-feira. A vítima, de 57 anos, foi transportada com acompanhamento da VMER para o Hospital de Santarém, onde permanece internada.



Praticamente à mesma hora, uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro causou ao condutor desta última viatura ferimentos graves, ao quilómetro 73 da A1, sentido Sul-Norte, perto de Santarém. A GNR está a investigar os dois acidentes.



