Uma aparatosa colisão entre três carros, ocorrida pelas 15h30 desta quarta-feira em frente ao Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, Oeiras, está a cortar o trânsito naquela zona.O choque, quase por milagre, não causou feridos.As viaturas envolvidas, no entanto, sofreram danos significativos.No local está um dispositivo de socorro constituído por sete operacionais e duas viaturas, dos bombeiros de Paço d’Arcos e da PSP.Neste momento, procede-se à limpeza de via para reabertura do trânsito.