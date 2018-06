Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque fere cinco adultos e uma criança

Por M.J.B. | 09:20

Uma criança de oito anos e cinco adultos, com idades entre 30 e 40 anos, ficaram feridos na sequência de uma violenta colisão entre dois carros e um camião, pelas 04h25 deste sábado, no IC2, em Recardães, Águeda.



Uma das vítimas adultas sofreu ferimentos considerados graves.



Os seis feridos foram socorridos no local pelos Bombeiros de Águeda e acabaram transportados para o Hospital de Aveiro.



O acidente obrigou ao corte de via para socorro e remoção das viaturas.