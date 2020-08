Cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 60 anos, ficaram este domingo feridos em sequência de uma aparatosa colisão entre dois automóveis ocorrida junto ao Retail Park de Coina, no Barreiro.O acidente ocorreu pelas 06h55 e levou ao corte de trânsito na Estrada Nacional 10, naquela zona, até cerca das nove da manhã.Os feridos foram assistidos pelos bombeiros do Barreiro e do Seixal, sendo depois transportados ao hospital do Barreiro.