Choque frontal em Almada mata treinador

Um brutal acidente na ‘estrada das praias’ da Caparica, no sábado à noite, tirou a vida a Yannick Montoia, empresário e treinador adjunto dos iniciados do Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica. O homem, de 38 anos, era uma figura conhecida no concelho de Almada – os pais são proprietários do restaurante Chacazul, onde Yannick também trabalhava.A colisão frontal ocorreu pelas 21h30 de sábado, na EN377-2,...