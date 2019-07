Choque frontal em túnel mata jovem de 19 anos

Roberto Baldé, de 19 anos, natural de Câmara de Lobos, morreu numa colisão frontal entre dois carros, ao final da tarde de domingo, em Porto Moniz, Madeira.O acidente ocorreu numa curva de um túnel da via expresso. Apesar das manobras de reanimação feitas pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, o óbito foi declarado no local.Um outro homem terá ficado apenas com ferimentos ligeiros.