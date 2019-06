Choque mata ciclista em Odemira

Um homem de 40 anos morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão da bicicleta em que seguia com um carro na Estrada Municipal 501, em Relva Grande, concelho de Odemira. Jorge Pereira, que praticava a modalidade por lazer, era natural de Santiago do Cacém, e representava o G.D. de Santa Cruz. Era dono de uma espingardaria.O acidente ocorreu às 08h37 e envolveu mais quatro ciclistas, um dos quais sofreu ferimentos graves e foi levado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa. Os outros três foram assistidos no local a ferimentos ligeiros.A colisão ocorreu numa zona de curvas, quando os ciclistas desciam a estrada e o carro seguia em sentido contrário.Os ciclistas faziam parte de um grupo de 12, que estava a realizar um passeio entre São Teotónio e o Alto da Fóia, na serra de Monchique.Para o local foram mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro veículos, entre meios dos bombeiros de Odemira, GNR e INEM, com a SIV de Odemira e o helicóptero. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Beja.