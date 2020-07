Choque no IC3 causa dois feridos em Condeixa-a-Nova

Uma mulher de 52 anos ficou ferida com gravidade na colisão entre duas viaturas ocorrida este sábado, às 08h30, no IC3, em Condeixa-a-Nova.









O choque envolveu dois carros que viajavam em sentidos opostos, numa zona do IC3 onde não existe separador central. Quando os bombeiros chegaram, a mulher, condutora de um dos veículos, estavam em paragem cardiorrespiratória, situação que conseguiram inverter com a ajuda de uma equipa médica do INEM. A vítima foi depois transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A colisão provocou ainda um ferido ligeiro, o condutor do outro veículo.

O acidente obrigou ao corte do IC3 nos dois sentidos durante hora e meia. A GNR apura as causas do embate.