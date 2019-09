Colisões rodoviárias matam duas mulheres

Duas mulheres, de 48 e 70 anos, morreram esta quarta-feira em duas colisões rodoviárias, que ocorreram nos concelhos de Borba e Idanha-a-Nova. Os acidentes causaram ainda três feridos, um deles em estado grave, e as causas estão a ser investigadas pela GNR.Em Borba, o acidente ocorreu num cruzamento da EN4 e envolveu um camião cisterna, que circulava vazio, e um carro ligeiro, onde seguia a vítima mortal – funcionária da Junta de Freguesia de Borba – e o ferido grave. Trata-se de um homem de 75 anos, condutor do carro, que depois de assistido e estabilizado pelas equipas de socorro, dos Bombeiros e do INEM, foi transportado de helicóptero para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.O condutor do camião cisterna, 44 anos, saiu ileso do acidente, mas teve de ser assistido no Centro de Saúde de Estremoz, por ter uma crise hipertensiva.O acidente ocorreu às 13h39 e obrigou à interrupção do trânsito naquela zona durante uma hora, para assistência às vítimas e aterragem do helicóptero.Em Idanha-a-Nova, o acidente ocorreu na Estrada Municipal 557, em Cachouço, freguesia de Proença-a-Velha, tendo o alerta sido dado às 11h22. Tratou-se da colisão entre dois carros ligeiros que causou a morte a uma mulher residente em Penha Garcia. A morte foi confirmada no local.Neste acidente ficaram ainda feridos dois homens, de 53 e 71 anos, que foram assistidos pelas equipas dos bombeiros e do INEM e transportados para o Hospital de Castelo Branco.