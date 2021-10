Christian Bruckner chicoteia e abusa de jovem de 15 anos

Conhecido pelos amigos como ‘chefe de mesa’, Christian Bruckner, o suspeito de violar e matar Madeleine McCann, “tem tendência a alimentar-se sexualmente de raparigas pequenas ou a assistir a atos sexuais com crianças”, de acordo com as autoridades judiciais alemãs.Das várias testemunhas ouvidas pela polícia federal criminal no processo em que Bruckner é arguido, consultado pelo CM, Manfred Seyferth diz o que viu numa gravação de vídeo: uma rapariga amarrada a um tronco, pelas costas, a ser chicoteada e abusada sexualmente por Bruckner.