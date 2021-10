Christian Brueckner, que para a Justiça da Alemanha é suspeito de rapto e morte de Maddie McCann, em 2007, no Algarve, diz que o procurador Hans Christian Wolters não tem provas concretas para o acusar no caso da menina inglesa.A defesa de Brueckner acredita que as recentes afirmações da polícia alemã, de que existem novas provas e de que até ao Natal será acusado, são apenas manobras de distração para que confesse o crime.