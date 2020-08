Chumbo de milionário condenado por corrupção baixa preço de seguradora do Novo Banco

O chumbo da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) à idoneidade do magnata do setor segurador Greg Lindberg, no início de 2019, acabou por atrasar o processo de venda da GNB Vida pelo Novo Banco e jogar a favor dos compradores, o fundo Apax, que pressionaram a descida de preço face ao calendário que o banco tinha para vender a seguradora: dezembro de 2019.