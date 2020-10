Chuva causa vários acidentes na região do Algarve

A chuva ligeira que caiu esta sexta-feira de manhã deixou o piso escorregadio e poderá estar na origem de vários acidentes na região algarvia. O caso mais grave aconteceu na principal entrada de Portimão, a avenida Paul Harris, com uma brutal colisão entre dois carros a causar dois feridos, um dos quais em estado grave.Na sequência do violento embate um dos carros acabou por ser projetado para fora da estrada, ficando numa zona ajardinada. A parte traseira do outro automóvel ficou debaixo do primeiro veículo.Uma mulher, de 46 anos, ficou ferida com gravidade, enquanto um jovem, de 24, sofreu ferimentos leves. Ambos foram assistidos no local e depois transportados para o Hospital de Portimão. O trânsito chegou a estar interdito nos dois sentidos, tendo sido mobilizados para a ocorrência 22 operacionais, com 11 veículos, dos Bombeiros de Portimão, Cruz vermelha, INEM e PSP.Ainda na manhã de sexta-feira, em Vila do Bispo, foram registados dois despistes, um dos quais com capotamento, em apenas meia hora. Uma mulher, de 48 anos, ficou ferida, tendo sido socorrida pelos bombeiros.