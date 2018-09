Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e granizo arrasam vinhas transmontanas em Vila Real e Bragança

Chuva forte, seguida de calor intenso, destruiu cachos e espalhou doenças nas uvas.

Por Tânia Rei | 09:11

O clima instável dos últimos meses deixou um rasto de destruição nos distritos de Vila Real e de Bragança. A última tempestade abateu-se esta sexta-feira sobre a região, sobretudo nos concelhos de Vila Real e Chaves, provocando inundações, abatimentos de terras e o corte de estradas.



Em muitas vinhas transmontanas a vindima está praticamente feita. Além do mau tempo e do granizo, também as doenças não ajudaram. Na região propagou-se o míldio e a podridão negra. E agora é o calor intenso a provocar estragos, em que cachos são ‘queimados’ pelo sol e acabam por secar, o que assume proporções agravadas depois de todos os ataques terem debilitado as videiras.



As quebras rondarão os 30%, mas há quem relate perdas quase totais. É o caso de João Fontoura, que tem quatro hectares plantados na aldeia de São Pedro Velho, Mirandela, e que diz ter perdas acima dos 80%. "No máximo tenho aqui quatro toneladas, se calhar nem tanto. Em condições normais poderia colher entre 25 a 30 mil quilos", lamentou.



O agricultor está revoltado com a avaliação feita pelo seguro, fixada nos 600 euros: "Ninguém aqui teve tanto prejuízo como eu. Durante o ano, só em adubos e sulfatos, gasto à volta de dois mil euros. Mais a minha mão de obra. Durante três meses, até trabalho domingos. Nem com quatro mil euros me pagam os prejuízos", criticou. João Fontoura não aceitou a avaliação e espera por outra proposta.



A Adega Cooperativa de Valpaços, que tem associados de Mirandela, Vinhais, Macedo de Cavaleiros e de algumas zonas de Murça, estima que as quebras sejam de 30%.