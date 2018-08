Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva encurrala jovens em cascata na Tailândia

Turistas portuguesas Benedita e Leonor Feron salvas com recurso a cabos.

11:00

Leonor e Benedita Feron, de 25 e 21 anos, escolheram a Tailândia como destino de férias. Na tarde de sexta-feira, quando visitavam umas cascatas no norte do país, as familiares viram-se no meio de uma grande aventura. Tiveram de ser resgatadas pelas autoridades, isto depois de fortes chuvas terem aumentado o caudal de um rio, impossibilitando a passagem para zona segura.



As portuguesas decidiram visitar as cascatas de Mae Sa, zona bastante frequentada por turistas. Leonor e Benedita, que estão de visita àquele país asiático na companhia de mais cinco amigos, acabaram por ser surpreendidas pela chuva. Por razões de segurança, as autoridades decidiram fechar o local e retirar todos os turistas. Só que as portuguesas não tiveram tempo de sair. Já não conseguiram atravessar o rio, devido à força da água.



Perante este cenário, as autoridades foram contactadas, tendo estas acionado uma equipa de resgate. Ao chegarem ao local, os socorristas optaram por resgatar as portuguesas usando cabos que unissem as duas margens. Numa operação registada em vídeo pelas autoridades, as turistas mostraram- -se sempre calmas. A primeira a ser resgatada foi Benedita, seguindo-se Leonor. Uma operação que durou mais de três horas, cujo sucesso foi festejado com aplausos dos socorristas.



O próprio governador de Chiang Mai dirigiu-se ao local para dar todo o apoio necessário às jovens portuguesas. Estas foram assistidas e não apresentavam ferimentos.