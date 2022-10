Chuva intensa alaga centro da Póvoa de Varzim

A chuva forte que caiu, principalmente durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, deixou alagada a praça do Almada, no centro da Póvoa de Varzim, e obrigou ao corte de um troço da rua Gomes de Amorim (Estrada Nacional 13), junto a um supermercado.

Os Bombeiros da Póvoa de Varzim e os serviços de Proteção Civil do município registaram várias ocorrências relacionadas com o mau tempo ao longo de todo o dia.

O distrito do Porto esteve em alerta laranja entre as 16h07 e as 18h00, devido à precipitação por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém este distrito em alerta amarelo até às 03h00. Depois, até às 09h00 de amanhã, sábado, o alerta sobe para laranja.