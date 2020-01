Chuva intensa provoca derrocada e corta Avenida Gustave Eiffel no Porto

A forte precipitação que ocorreu durante a madrugada no Porto provocou esta quarta-feira uma derrocada na Avenida Gustavo Eiffel. A chuva intensa e o vento forte fez cair parte da escarpa para a via perto da zona da Ribeira e obrigou ao corte da avenida enquanto decorrem os trabalhos de limpeza necessários.A avenida está cortada em ambos os sentidos e só é permitido o acesso à mesma aos condutores que ali tenham carros estacionados.Um veículo que estava no local acabou mesmo por ficar soterrado, sabe oA madrugada desta quarta-feira teve muitas ocorrências devido à forte precipitação e ao vento forte.