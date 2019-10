Chuva intensa provoca despiste de camião no IC8

Um camião despistou-se na manhã desta segunda-feira no IC8, junto à zona industrial da Sertã e Oleiros, no distrito de Castelo Branco. Acidente provocou apenas danos materiais.



As condições adversas no local e a chuva intensa terão sido as causas do despiste.





No local estiveram 14 operacionais, apoiados por sete viaturas e a GNR.