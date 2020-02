Chuva intensa provoca inundações de vias e queda de taludes na ilha de São Miguel

A chuva intensa que se verificou no domingo no grupo oriental dos Açores provocou inundações de vias e queda de taludes em São Miguel, a maior ilha do arquipélago, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou sete ocorrências nos concelhos de Ponta Delgada (duas) e da Ribeira Grande (cinco), todas relacionadas com a precipitação forte registada no domingo.

Três inundações de vias públicas, uma inundação numa moradia, uma queda de árvore, desabamentos de taludes e a obstrução de parte de um troço da via rápida no Nordeste, devido ao "movimento de massas", foram as situações registadas pelo SRPCBA.

Além dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, estiveram também envolvidos nos trabalhos de limpeza e desobstrução das vias, elementos da Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações.