Chuva intensa provoca inundações corta estradas e linha de comboio em Beja

Circulação ferroviária foi afetada na estação da Funcheira.

A chuva forte que caiu esta sexta-feira à tarde no distrito de Beja provocou várias inundações, em alguns concelhos do distrito, e o corte de uma estrada na zona de Odemira, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que as inundações, em habitações e vias públicas, ocorreram nos concelhos de Aljustrel, Ourique, Castro Verde, Odemira e Ferreira do Alentejo, continuando o CDOS, cerca das 18h30, a receber pedidos para outras ocorrências relacionadas com a chuva.



Segundo fonte da GNR, a Estrada Nacional (EN) 123, estava àquela hora cortada ao trânsito ao quilómetro 6,4, entre Luzianes e Santa Clara, no concelho de Odemira, por uma ponte estar submersa.







Circulação ferroviária afetada na estação da Funcheira, em Beja

O alfa pendular, procedente de Faro e com destino a Porto Campanhã, ficou parado esta tarde na estação da Funcheira devido a um problema na linha férrea.



De acordo com fonte da CP, a linha férrea encontra-se com "problemas na estrutura".



As fortes chuvas que se fizeram sentir na região poderão estar na origem desses problemas na linha.



Os passageiros do comboio ficaram horas à espera de outro meio de transporte.