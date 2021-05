Ciberataques aumentaram 79% em Portugal em 2020

Os ciberataques em Portugal aumentaram 79% em 2020 em relação ao ano anterior, revelou esta terça-feira o Centro Nacional de Cibersegurança, que salienta o aumento dos ataques aos bancos e avisa que a tendência é para piorar.

No relatório anual esta terça-feira divulgado, que se centra em 2020, o Centro afirma que o crime 'online' ganhou "vantagem com os vários confinamentos sociais". Enquanto a atividade económica abrandou, com milhões de pessoas a usar meios eletrónicos para trabalhar, os incidentes aumentaram e é de esperar que o seu número não volte a diminuir.

"É expectável que algumas ameaças tenham vindo para ficar, nomeadamente no que diz respeito ao volume de incidentes e a alguns modos de atuação" que se podem tornar mais imprevisíveis, avisa o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).