Ciclista cai de escarpa com 50 metros na Costa da Caparica

Um ciclista sofreu ferimentos graves ao cair de uma escarpa com uma altura de 50 metros em Santo António da Caparica, na Costa da Caparica, Almada. No local, a realizar o resgate da vítima, estão 28 operacionais apoiados por 10 viaturas.

Segundo explicou ao CM a Proteção Civil, o alerta foi dado às 09h40 "para um homem que estava a andar de bicicleta e caiu de uma falésia com 50 metros". Forma mobilizadas as equipas de resgate dos bombeiros de Cacilhas e da Trafaria, e uma ambulância e uma viatura médica do INEM.

O acidente terá ocorrido num troço da arriba fóssil da Caparica.