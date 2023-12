Um ciclista, de 70 anos, morreu, na manhã de quinta-feira, no Castêlo da Maia, colhido por um camião. O cunhado, que o acompanhava no passeio de bicicleta, encontrou a vítima já sem vida debaixo do camião.O acidente aconteceu às 11h08, numa rua com o trânsito limitado a uma faixa. O pesado entrou em contramão na via e não viu o ciclista. Só parou porque os trabalhadores gritaram. A GNR investiga.