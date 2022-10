Um ciclista de 73 anos ficou hoje ferido na sequência de uma colisão com um autocarro da Carris junto ao estádio do Sporting, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu cerca das 12h00.

O septuagenário foi transportado para o hospital de Santa Maria, onde ao final da tarde estava a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.