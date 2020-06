Ciclista gravemente ferido ao colidir com carro em Aveiro

Um ciclista, de 28 anos, sofreu ferimentos considerados graves, ao início desta manhã, numa colisão entre a bicicleta em que seguia, e um carro, na estrada nacional 235, em Mamodeiro, Aveiro.O alerta foi dado, às 09h50, para uma colisão rodoviário.A vítima foi levada, pwlos bombeiros de Aveiro Velhos, para o hospital de Aveiro. A ambulância do INEM de Águeda esteve no local.A GNR investiga agora as causas do acidente.