Américo Silva, antigo ciclista profissional e diretor desportivo, viu Patrizia Paradiso, de 37 anos e grávida de quatro meses, caída no chão logo após o brutal acidente na avenida da Índia, em Lisboa. “A rapariga estava no chão. Ainda estava com vida mas rapidamente me apercebi da gravidade da situação”, contou o ciclista, num relato dramático da colisão que aconteceu na manhã de sábado.