Vítima de 42 anos não resistiu aos ferimentos.

10:04

Um homem, de 42 anos, morreu este sábado na sequência de um despiste de bicicleta na localidade de Casais de Vera Cruz, freguesia da Lamarosa, Coimbra.



O alerta foi dado às 18h12. Ao que CM apurou, a vítima, residente em Lisboa, embateu com violência num muro e não resistiu aos ferimentos.



O óbito foi declarado ainda no local pela equipa da VMER e o corpo levado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.



Os Bombeiros Sapadores limparam a via.