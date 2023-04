Ciclista morre ao embater contra muro em Penafiel

Um ciclista morreu depois de embater contra um muro em Rans, Penafiel, na tarde deste sábado.O acidente deu-se perto da casa onde a vítima morava, pelo que os familiares precisaram de receber assistência psicológica após o desfecho trágico. O alerta foi dado cerca das 18h40.Quando os meios de socorro chegaram, o homem estava em paragem cardiorrespiratória caído no passeio. Foram efetuadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local.No local estiveram os Bombeiros de Penafiel, a VMER e a GNR - que investiga agora as circunstâncias do acidente.