Ciclista morre atropelada no Estoril. Marido da vítima assistiu ao acidente

Uma ciclista de 36 anos morreu atropelada, na noite desta sexta-feira, por um carro que entrou em despiste na estrada do Livramento, no Estoril, Cascais, e galgou a ciclovia onde seguia a vítima.O condutor da viatura encontra-se no local, retido pela PSP, havendo a suspeita que possa estar alcoolizado. O marido da vítima assistiu a tudo, uma vez que a acompanhava no passeio de bicicleta.No local estão ainda duas viaturas e oito operacionais dos bombeiros dos Estoris, o INEM e a PSP. O corpo aguarda as peritagens da polícia para ser transportado para a morgue de Cascais. O alerta foi dado às 20h52.