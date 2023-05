Ciclista morre atropelado por carro na Covilhã

Um ciclista morreu esta quarta-feira, na Covilhã, atropelado por um veículo ligeiro, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

À agência Lusa, a mesma fonte adiantou que do embate resultou também um ferido ligeiro, a mulher que conduzia a viatura.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 18, onde o homem circulava de bicicleta, na zona do Souto Alto, que faz a ligação entre os concelhos da Covilhã e do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

O alerta foi dado às 17h19 e no local estiveram seis operacionais e três viaturas, segundo a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.