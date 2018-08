Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morre em choque com automóvel em Pegões

Acidente rodoviário, cujo alerta foi dado perto das 03h00, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4.

12:32

Um homem de 33 anos morreu hoje de madrugada na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta, na Estrada Nacional 4, na zona de Pegões, concelho do Montijo (Setúbal), segundo a GNR.



O acidente rodoviário, cujo alerta foi dado perto das 03h00, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4, na zona de Figueiras, perto de Pegões, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Canha, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.