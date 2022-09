Um ciclista, de 25 anos, morreu este sábado após colisão com um carro, na Estrada nacional 210, sentido Amarante - Celorico de Basto. O alerta foi dado às 21h36.



O óbito foi declarado no local, apesar do socorro das várias equipas.

No local estiveram 10 operacionais e 5 viaturas, entre eles Bombeiros Celorico de Basto, viatura médica de emergência e reanimação de São João e ambulância de suporte imediato de vida de Amarante.

A GNR investiga o caso.