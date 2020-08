Ciclista morre em despiste durante treino em Sintra

Um homem de 50 anos morreu ontem, após se ter despistado e caído a um ribeiro enquanto realizava um treino de bicicleta em Pêro Pinheiro, Sintra.O acidente ocorreu pelas 13h15. Abílio Dantas Marinho - ciclista com experiência e que vivia na Amadora - seguia numa estrada secundária junto à localidade de Albogas. Não terá conseguido efetuar uma curva apertada e, ao que o CM apurou, seguiu em frente, embatendo com grande violência no muro de uma habitação. O corpo e a bicicleta viriam a cair num ribeiro.Um automobilista foi o primeiro a aperceber-se do acidente e pediu socorro. No local estiveram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Belas, da GNR e a tripulação da VMER do Hospital Amadora-Sintra. O óbito de foi confirmado no local, tendo o corpo sido levado para autópsia.