Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morre em despiste em Aveiro

Homem de 53 anos foi transportado para o hospital ainda com vida.

13.02.19

Um ciclista com 53 anos despistou-se esta quarta-feira de manhã na Gafanha da Nazaré, em Aveiro. A vítima ainda foi transportada para o hospital de Aveiro, mas não resistiu aos ferimentos tendo morrido na unidade hospitalar.



A GNR está a investigar as causas do acidente.