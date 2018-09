Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cicloficinas promovem partilha entre ciclistas em Braga

Oportunidade de donos das bicicletas aprenderem a executar pequenas reparações.

Por Liliana Rodrigues | 09:34

As cicloficinas estão de regresso a Braga, a partir da próxima terça-feira. O encontro está marcado para a ponte sobre o rio Este, junto ao Skate Park do Complexo da Rodovia, pelas 19h00.



O conceito assenta na entreajuda de todos participantes para fazerem a manutenção da própria bicicleta ou das de outros ciclistas.



"Dá acesso a ferramentas e peças usadas, mas é sobretudo um momento de conhecimento partilhado. Em cada sessão, as pessoas são motivadas a familiarizarem-se com a sua própria bicicleta, apercebendo-se de como se podem tornar responsáveis pelas suas pequenas manutenções e reparações. É uma oportunidade para aprender e conversar com os outros ciclistas sobre estas reparações e sobre outros assuntos relacionados com a utilização regular da bicicleta", explica um elemento da Associação Braga Ciclável, responsável pela iniciativa que já acontece com regularidade em alguns pontos do País, mas que até começou baseada em exemplos iniciados em Espanha e Itália.



Muitas vezes, têm até como intuito arranjar bicicletas para pessoas sem posses. As cicloficinas vão acontecer no primeiro sábado de cada mês, na rua do Castelo, e também na terceira terça-feira de cada mês, desta feita nos Campos da Rodovia. Todos os encontros têm o apoio de lojas de reparação de bicicletas.



"Não se deve confundir uma cicloficina com uma loja, pois, além de não ter fins lucrativos, na cicloficina não queremos prestar serviços a clientes, mas sim partilhar conhecimentos. O seu papel é de divulgação e promoção da bicicleta", sublinha a organização.