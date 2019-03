Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclovia da serra ao mar junta concelhos de Leiria

Responsáveis pretendem que utilizadores se tornem ‘vigilantes’ dos cursos de água

A autarquia de Leiria anunciou esta quarta-feira que está a ser preparada a construção de uma ciclovia com cerca de 44 quilómetros, acompanhando as margens dos rios Lena e depois do rio Lis até à foz, na praia da Vieira (Marinha Grande). O projeto deverá avançar "no próximo ano", afirmou Raul Castro, presidente da câmara.



A rota planeada vai atravessar os concelhos de Porto de Mós, Batalha, Leiria e Marinha Grande, com início na Ribeira de Cima, na nascente do rio Lena, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.



Segue depois pelo vale do rio Lena, atravessando os concelhos de Porto de Mós e Batalha, onde será necessário construir uma ponte junto ao açude.



Em Leiria, irá ser aproveitado o traçado do já existente Parque Radical, até à zona da Estação. Caberá à Marinha Grande executar a restante ligação até à praia da Vieira.



"Estamos em vias de adjudicar o projeto a um professor universitário com experiência, Pedro Teiga [coordenador do Projeto Rios], e vamos ver se as coisas correm como esperamos", adiantou Raul Castro.



A proposta acolheu aprovação por parte das autarquias incluídas na rota. "[Será] um projeto importante para a coesão territorial da região", declarou Jorge Vala, presidente da Câmara de Porto de Mós.



A Câmara da Batalha já inscreveu a ideia, de "forte pendor cultural e ambiental", como projeto de âmbito territorial, dando-lhe o nome Ecovia Collipo.



Para além do intuito turístico, a iniciativa pretende que os utilizadores da ciclovia sejam ‘vigilantes’ dos cursos de água, regularmente alvo de contaminação humana.



"Contamos que os utilizadores ajudem à vigilância ambiental, alertando para situações anómalas que encontrem", disse Raul Castro.