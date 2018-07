Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclovia reduz estacionamento na Póvoa de Santa Iria

Pista ciclável em avenida obriga condutores a infringir o Código da Estrada.

Por Margarida Andrade e Edgar Nascimento | 08:41

A construção de uma ciclovia na Avenida D. Vicente Afonso Valente, na Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira), está a deixar vários moradores revoltados com a redução dos lugares de estacionamento.



"Há pessoas que saem à meia-noite dos serviços, chegam a casa e não têm estacionamento, pois já foram retirados cerca de 150 a 200 lugares para a construção da pista", denuncia ao CM José Rama, morador.



Com a inauguração há duas semanas da ciclovia no passeio ribeirinho Moinhos da Póvoa, os residentes não encontram justificação para uma obra idêntica nesta zona da cidade. "Se numa semana vimos aqui 5 a 6 ciclistas, já é a loucura total", diz Luís Santos.



Alguns troços da rede ciclável encontram-se atrás dos estacionamentos com três linhas contínuas de acesso aos mesmos. Para estacionarem as viaturas os moradores tem de cometer uma infracção e vivem alarmados com a possibilidade de a qualquer momento serem autuados. "A multa é de 60 euros, menos 2 pontos na carta", afirma Elisabete Rosa, 66 anos.



Ao CM, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que futuramente poderá inaugurar mais alternativas de estacionamento. "A Câmara Municipal continua a desenvolver estudos para aumentar a capacidade de estacionamento, nos espaços em que se verifica essa possibilidade", revela fonte do município.



Quanto à infração cometida pelos moradores diariamente, a autarquia garante que "não irão receber nenhuma multa por estacionarem nos lugares de estacionamento legais e devidamente demarcados para o efeito".