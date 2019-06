Cidadão brasileiro procurado em França por violência doméstica detido em Leiria

Um cidadão brasileiro foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um mandado de detenção europeu (MDE) emitido pelas autoridades judiciárias francesas, informou esta quarta-feira a PJ.Segundo adianta a PJ, o detido, de 42 anos, tinha residência habitual em França, para onde tinha emigrado há vários anos, até ter sido julgado e condenado à revelia pelo crime de violência doméstica.Na altura terá viajado para Portugal, tendo entrado e permanecido irregularmente no país, no concelho de Leiria, onde agora foi localizado e detido.O detido foi ouvido no Tribunal da Relação de Coimbra que determinou que ficasse a aguardar o processo de extradição em prisão preventiva.A operação policial envolveu a Unidade de Informação de Investigação Criminal da PJ.